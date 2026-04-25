Asilo nido di Sottomarina partiti i lavori | ci andranno 72 bambini

Sono cominciati i lavori per il nuovo asilo nido di Sottomarina, che potrà ospitare fino a 72 bambini tra zero e tre anni. La struttura, moderna e nuova, mira a rispondere alle esigenze di circa 75 famiglie che al momento sono in lista di attesa. La costruzione si trova in una fase iniziale e si prevede che sarà operativa nel prossimo futuro.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Sottomarina, una struttura moderna che potrà accogliere fino a 72 bambini nella fascia 0-3 anni, permettendo di dare una risposta concreta alle circa 75 famiglie attualmente in lista d’attesa.Si tratta di un intervento atteso da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Partiti i lavori per il tetto dell’asilo nido Fuga di metano durante i lavori a Romano di Lombardia: evacuati 45 bambini da un asilo nidoUna fuga di metano si è verificata in un cantiere a Romano di Lombardia (Bergamo). Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Asilo nido di Sottomarina, partiti i lavori: ci andranno 72 bambini; Asilo nido di Sottomarina, al via i lavori: 72 posti per i bambini e nuovi spazi verdi; Nuovo asilo nido, iniziati i lavori; Via Zeno, Barbara Penzo chiama la città in Consiglio: Non subiamo in silenzio lo scempio del parco. Asilo nido, che cosa è l'Effetto San Matteo e perché in Italia i più fragili e poveri non trovano posto nei servizi per l'infanziaLa Fondazione Agnelli pubblica i dati sui servizi per l'infanzia in Italia e li confronta con quelli di altri Paesi. Il divario di accesso all’asilo nido tra famiglie ricche e povere è più che raddopp ... vanityfair.it *Rimborso totale della retta!* Con il "Bonus Asilo Nido" dell'INPS puoi avere la retta coperta fino al 100%. Al momento dell'iscrizione sarà offerto un servizio di consulenza gratuita per aiutarti a richiederlo subito. - facebook.com facebook