È stata annunciata una collaborazione tra due aziende italiane, IEMA e MOMODESIGN, per sviluppare HuEvo, una piattaforma di robot collaborativi con intelligenza artificiale. Il progetto mira a introdurre robot umanoidi nel settore professionale, puntando a rafforzare la presenza dell’Italia nel campo dell’automazione intelligente e della robotica umanoide. La partnership si concentra sulla creazione di soluzioni robotiche destinate a contesti lavorativi, segnando un passo avanti nella robotica Made in Italy.

L'Italia prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato della robotica umanoide e dell' automazione intelligente. Da questa prospettiva nasce la collaborazione tra IEMA e MOMODESIGN Centro Stile, che hanno annunciato il progetto HuEvo, una piattaforma di robot collaborativi con intelligenza artificiale destinata ai contesti professionali. L'iniziativa punta a coniugare competenze industriali, progettazione e cultura del design italiano per sviluppare una nuova generazione di tecnologie capaci di affiancare il lavoro umano, senza sostituirlo. Una strategia industriale che guarda ai mercati internazionali. Dietro HuEvo c'è una visione che supera il semplice sviluppo di un nuovo prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - HuEvo, il Made in Italy punta sulla robotica umanoide: l'alleanza tra IEMA e MOMODESIGN apre una nuova fase dell'automazione

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