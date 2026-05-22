A Napoli il Forum nazionale sulla biodiversità | Serve una nuova alleanza tra ricerca imprese e politica

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si sta svolgendo il Forum nazionale sulla biodiversità, un evento che coinvolge circa cinquanta istituzioni, tra università, enti di ricerca, ministeri, Ispra e aree marine protette. L'iniziativa mira a discutere di strategie e azioni per la tutela della biodiversità, con un focus sulla collaborazione tra settori pubblici e privati. La giornata prevede interventi, tavole rotonde e confronti su progetti e attività in corso, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le diverse realtà coinvolte.

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Cinquanta istituzioni tra Università, enti di ricerca, ministeri, Ispra e aree marine protette e oltre trecento partecipanti a confronto sul tema della biodiversità con l’obiettivo di creare una comunità, un network che unisca i Centri nazionali di ricerca, istituiti grazie ai fondi Pnrr, per mettere a fuoco le prospettive future della ricerca e dell’innovazione per la tutela, il monitoraggio e la valorizzazione della biodiversità. Con questi numeri e queste finalità si è svolto nella sede di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  il Terzo Forum Nazionale della biodiversità 2026, manifestazione promossa dal  National Biodiversity Future Center – Nbfc, con il coinvolgimento del  Centro Nazionale Agritech. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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