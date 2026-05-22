Comunicato Stampa | ITALY SOTHEBY' S INTERNATIONAL REALTY APRE A GENOVA E PUNTA SULLA RIVIERA LIGURE

Una nuova filiale di Sotheby’s International Realty ha aperto a Genova, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nella regione. L’azienda intende concentrarsi sulla Riviera ligure, un’area nota per il suo patrimonio storico e i paesaggi naturali. La scelta di espandersi in questa zona segue l’interesse crescente di investitori e acquirenti locali e internazionali. La presenza di Sotheby’s mira a offrire servizi di intermediazione immobiliare in un mercato caratterizzato da una domanda stabile e da potenzialità di sviluppo.

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Genova e la Riviera ligure stanno vivendo una fase di rinnovato interesse, grazie a un equilibrio distintivo tra patrimonio storico, qualità paesaggistica e nuove opportunità di investimento. A livello regionale, Secondo le analisi del network Italy Sotheby's International Realty, oltre Nelle aree più richieste della città – tra cui Albaro, Nervi e il centro storico – i valori per immobili ristrutturati di fascia alta possono raggiungere e superare i 7.000 euro al metro quadrato, confermando il progressivo riposizionamento del mercato genovese. « Tra le recenti operazioni concluse nell'area si segnalano la vendita di una villa fronte mare a Sori per 4,5 milioni di euro e di una residenza panoramica a Pieve Ligure per 4,9 milioni, a conferma del crescente interesse verso le località più esclusive della Riviera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY APRE A GENOVA E PUNTA SULLA RIVIERA LIGURE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video $11.5M Estate in Montecito | Sotheby's International Realty - Coast Village Road Brokerage Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento Nel corso del 2025, la società... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025Le aree più dinamiche evidenziano una crescita diffusa: La componente internazionale continua a rappresentare un driver fondamentale, con una presenza significativa di acquirenti provenienti da: Una ... iltempo.it Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY APRE A BOLZANOBolzano rappresenta un punto d'incontro unico tra cultura, innovazione e qualità della vita. È una città dove l'efficienza del nord Europa incontra il calore dell'Italia, e dove natura e impresa ... iltempo.it