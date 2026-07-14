Huawei ha annunciato il lancio delle nuove cuffie wireless FreeClip 2S, modello della gamma FreeClip. Si tratta di cuffie open-ear, progettate per essere leggere e comode da indossare, con un design più fashion rispetto ai modelli precedenti. Le cuffie offrono un audio di alta qualità e sono pensate per un uso quotidiano. Il prodotto sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane.

Novità in casa Huawei con l’arrivo di un nuovo modello di cuffie wireless FreeClip, ovvero la gamma che punta su leggerezza e comodità d’uso, ma anche sulla qualità di un audio raffinato e convincente. Questo tipo di auricolari si posizionano in modo diverso rispetto a quelli tradizionali, ed hanno il vantaggio di far comunque captare l’audio esterno per evitare l’isolamento con ciò che sta intorno. Il risultato è un prodotto pratico, con un ottimo audio e con un peso piuma che fa dimenticare di averlo addosso. In più è stato studiato anche il design, che fa sì di poter indossare un accessorio elegante da abbinare al proprio look. L’evoluzione delle FreeClip 2s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Huawei FreeClip 2S, le cuffie open-ear ancora più fashion

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Huawei FreeClip 2 : les open-ear les plus légers du marché

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