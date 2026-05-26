Apple potrebbe presto presentare un nuovo modello di cuffie over-ear. Al momento si tratta di ipotesi e indiscrezioni non confermate, ma diverse fonti suggeriscono che l'azienda stia lavorando a un dispositivo di questo tipo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su caratteristiche o data di uscita. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, che attendono ulteriori conferme o annunci ufficiali.

Apple, pur trattandosi attualmente di speculazioni, potrebbe essere sul punto di lanciare un nuovo prodotto. Parliamo nello specifico di un articolo audio. Nelle ultime ore è emerso un documento presso la Federal Communication Commission americana che fa ben sperare. I dettagli disponibili al momento sono molto scarni ed è complesso individuare correttamente il prodotto e, in particolar modo, la sua estetica. Quel che emerge di certo, però, è che dovrebbero essere delle «cuffie Bluetooth over-ear». Sarà una nuova generazione delle note cuffie premium di Apple, le AirPods Max, oppure l’azienda ha deciso di stravolgere completamente il registro? Nuove cuffie Apple: cosa possiamo aspettarci?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Apple, possibili nuove cuffie over-ear: tra informazioni e speculazioni, cosa dobbiamo aspettarci?

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