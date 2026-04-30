La settimana scorsa, Anker Innovations ha presentato in Italia le Soundcore Space 2, cuffie over-ear dotate di cancellazione attiva del rumore e supporto all'audio Hi-Res. Dopo averle testate nelle ultime settimane, si può confermare che offrono un buon livello di comfort e una qualità sonora dettagliata. La batteria garantisce fino a 50 ore di utilizzo, secondo quanto dichiarato dall'azienda.

La scorsa settimana Anker Innovations ha lanciato in Italia le Soundcore Space 2, delle nuove cuffie over-ear che promettono un elevato livello di comfort e di qualità sonora che abbiamo avuto modo di provare nelle ultime settimane. Dal punto di vista tecnico, le Soundcore Space 2 si presentano con dei driver da 40mm a doppio diaframma, realizzati con seta e ceramica metallica, un sistema di cancellazione attiva del rumore a 4 livelli e una batteria che garantisce un’ autonomia, con ANC attivo, di circa 50ore. Continuano un sistema a 3 microfoni con riduzione dei rumori AI per le chiamate, il sistema HearID che permette di personalizzare il profilo audio (tramite l’app) e lo “Smart Wearing Detection” che mette in play o pausa automaticamente quando si indossano o rimuovono le cuffie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Soundcore Space2: abbiamo provato le nuove cuffie over-ear con ANC, audio Hi-Res di Anker e batteria da 50 ore

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