Hormuz Trump | ‘Usa saranno custodi dello Stretto ci pagheranno il pedaggio’

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo paese si occuperà di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, affermando che le navi di altri paesi potranno attraversarlo senza restrizioni, mentre quelle legate all’Iran saranno bloccate. Ha aggiunto che gli Stati Uniti si considereranno “custodi” dello stretto e che riceveranno un pedaggio per il transito delle navi. La dichiarazione arriva in un contesto di tensioni con l’Iran.

Trump ha annunciato un piano per tenere aperto lo Stretto di Hormuz, nell’ambito del rinvigorirsi delle tensioni di guerra con l’Iran L’obiettivo è impedire “esclusivamente alle navi o ai clienti dell’Iran di entrare o uscire”, mentre “tutti gli altri Paesi potranno usufruire dello Stretto in modo equo e libero”. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, nelle vesti di “custodi” dello Stretto e “per ragioni di equità”, verranno rimborsati “nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire la sicurezza e la protezione”. Il blocco dei porti iraniani dovrebbe essere effettivo dalle 22 ora italiana di oggi, 14 luglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Hormuz: saremo i custodi e verremo rimborsati

Notizie e thread social correlati

Gli Usa impongono il blocco navale a Hormuz. Trump: «Stiamo prendendo il controllo dello Stretto, saremo i custodi e verremo rimborsati» – La direttaGli Stati Uniti hanno annunciato di aver completato una terza serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, ritenendo le forze iraniane...

Iran, Trump rivendica il controllo dello Stretto di Hormuz: ‘Gli Usa lo gestiranno e saranno pagati’L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a prendere il controllo dello Stretto di Hormuz, sostenendo che...

Temi più discussi: Trump ripristina blocco Usa e chiede tassa su Hormuz, Houthi attaccano l'Arabia Saudita; Trump Hormuz: blocco Iran e tassa del 20% sulle navi; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Summit Ankara: dichiarazione finale su Iran e mutua difesa articolo 5.

Un racket è quando uno crea un problema di sicurezza e poi si fa pagare dalla vittima stessa per proteggerla. Da ieri, con l'idea del dazio al 20% per gli USA, almeno a parole Donald #Trump sta a #Hormuz come Al Capone sta alla Chicago degli anni '30 x.com

Trump mette le mani su Hormuz e torna a bombardare l'IranIl tycoon notifica al Congresso la ripresa delle azioni: Colpiremo duramente, a noi il 20% per la sorveglianza dello Stretto. Ancora raid incrociati, le critiche Onu ... msn.com

Il prezzo del petrolio negli Stati Uniti supera i 75 dollari al barile dopo che Trump ripristina il blocco dello Stretto di Hormuz sulle navi iraniane reddit

Trump richiude Hormuz: Chi passa deve pagarci il pedaggio. E gli Usa bombardano ancora l’IranSullo Stretto di Hormuz, Donald Trump ha deciso di usare il pugno di ferro. E ieri, dopo una nuova ondata di attacchi contro le coste dell'Iran e la rappresaglia dei Pasdaran contro le ... ilmessaggero.it