L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a prendere il controllo dello Stretto di Hormuz, sostenendo che verranno pagati per sorvegliarlo. Ha aggiunto che gli Stati Uniti gestiranno direttamente il passaggio nel tratto marittimo strategico. L’Iran ha risposto con fermezza, dichiarando che non permetterà alcuna interferenza americana nel controllo dello stretto.

Trump dichiara che gli Stati Uniti sono pronti ad assumere il controllo diretto dello Stretto di Hormuz e che verranno pagati per sorvegliarlo. L'Iran replica duramente: "Non permetteremo alcuna interferenza americana. Chi collaborerà con Washington sarà considerato parte del conflitto" Nuovo scontro verbale traStati Uniti eIransul futuro delloStretto di Hormuz,il passaggio marittimo strategico attraverso cui transita una quota significativa del commercio mondiale dipetrolio. Il presidente americanoDonald Trumpha dichiarato che Washington è pronta ad assumere un ruolo diretto nellagestione della rotta, sostenendo che gli Stati Uniti debbano essere compensati per il lavoro svolto nella sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, Trump rivendica il controllo dello Stretto di Hormuz: ‘Gli Usa lo gestiranno e saranno pagati’

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Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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