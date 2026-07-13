Gli Usa impongono il blocco navale a Hormuz Trump | Stiamo prendendo il controllo dello Stretto saremo i custodi e verremo rimborsati – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver completato una terza serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, ritenendo le forze iraniane responsabili di un attacco a una nave mercantile. Il Comando centrale americano conferma il blitz avvenuto l’11 luglio. Nel frattempo, il governo statunitense ha imposto un blocco navale nello stretto, dichiarando di assumersi il controllo e di aspettarsi un risarcimento. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti saranno i custodi dello stretto.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hormuz, gli USA se ne fregano del mondo: blocco navale contro lIran durante la tregua

Notizie e thread social correlati

Gli Usa colpiscono l’Iran. Trump: «Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi e verremo rimborsati» – La direttaGli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, con il Comando centrale che ha annunciato di aver...

Iran, Trump rivendica il controllo dello Stretto di Hormuz: ‘Gli Usa lo gestiranno e saranno pagati’L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a prendere il controllo dello Stretto di Hormuz, sostenendo che...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran mentre il conflitto si riaccende; Al via i funerali di Khamenei. Morte agli Usa e a Israele; Common Names: la sfida del Senato americano al sistema delle Dop e Igp europee; Mondiali 2026: Tanto spettacolo (forse troppo) e mille polemiche.

Gli USA impongono il blocco navale a Hormuz. Trump: Stiamo prendendo il controllo dello Stretto, saremo i custodi e verremo rimborsati – La direttaIl presidente Usa su Truth: Hormuz resta aperto, nuovo blocco Usa per le navi iraniane. Raffica di attacchi Usa sull'Iran. Teheran: Ci ritiriamo dal memorandum L'articolo Gli Usa impongono il bloc ... msn.com

La Corte Suprema #Usa ha mantenuto il divieto, deciso dal presidente Donald #Trump, per le atlete #transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La decisione consente all'Idaho, alla West Virginia e a oltre venti altri Stati a guida r x.com

Iran smentisce gli USA e impone la sua versione dell'accordo quadroTeheran prende le distanze dalle dichiarazioni di Washington dopo i negoziati in Svizzera: tensioni su ispezioni nucleari, fondi scongelati, Hormuz e Libano mentre prende forma il nuovo accordo quadro ... msn.com