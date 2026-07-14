Hormuz Torna il blocco Usa
L’accesso allo Stretto di Hormuz rischia di essere nuovamente interrotto a causa di tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il blocco potrebbe verificarsi in un momento in cui le navi militari statunitensi si avvicinano alla zona, alimentando il rischio di un’interruzione della navigazione. La regione rimane sotto monitoraggio internazionale, mentre il confronto tra le due parti si intensifica. Nessuna delle parti ha ancora annunciato ufficialmente misure definitive, ma i segnali indicano un possibile aumento delle tensioni nel tratto strategico.
Mancava solo che il presidente americano, Donald Trump rilanciasse e dicesse "adesso Hormuz lo mettiamo a pagamento noi". Lo Stretto più conteso del pianeta è vicino a un nuovo stop alla navigazione e all’ennesima puntata del braccio di ferro fra Iran e Stati Uniti. Il tycoon ha scritto sul suo social Truth che lo Stretto è aperto e che sarà chiuso solo per navi che sono dirette o partono da porti iraniani. E poi la bomba. "Lo Stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l’Iran – ha tuonato –. Stiamo ripristinando il blocco iraniano, così chiamato perché impedisce solo alle navi o ai clienti iraniani di entrare o uscire. Tutti gli altri Paesi avranno un utilizzo equo e libero dello Stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Hormuz.
Hormuz torna chiuso. Teheran: «Colpa del blocco navale Usa»
Notizie e thread social correlati
Stretto di Hormuz, torna il blocco Usa: “Pedaggio del 20% per chi passa”. L’Iran minaccia di uscire dall’intesaLo Stretto di Hormuz è stato messo sotto blocco dagli Stati Uniti, che hanno annunciato un pedaggio del 20% per le navi che transitano.
Blocco a Hormuz: l’offensiva USA stritola l’Iran, -6 miliardiGli Stati Uniti hanno bloccato 42 petroliere nello Stretto di Hormuz, interrompendo i flussi di petrolio provenienti dall’Iran.
Temi più discussi: Stretto di Hormuz, torna il blocco Usa: Pedaggio del 20% per chi passa. L’Iran minaccia di uscire dall’intesa; Nuovo blocco Usa a Hormuz, Trump: Siamo i guardiani dello Stretto; Tassa su Hormuz, blocco navale e ancora raid sull'Iran: Trump torna in guerra; Trump, 'Hormuz resta aperto, nuovo blocco Usa per le navi iraniane'.
Trump torna in guerra: Blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino - la Repubblica x.com
Il prezzo del petrolio negli Stati Uniti supera i 75 dollari al barile dopo che Trump ripristina il blocco dello Stretto di Hormuz sulle navi iraniane reddit
Torna a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran attorno allo Stretto di Hormuz: entrambi i paesi denunciano violazioni del memorandum d'intesa. E appare fragile anche l'accordo siglato a Washington tra Israele e Libano. facebook
Hormuz Torna il blocco UsaMancava solo che il presidente americano, Donald Trump rilanciasse e dicesse adesso Hormuz lo mettiamo a pagamento noi. Lo Stretto più conteso del pianeta è vicino a un nuovo stop alla navigazione e ... quotidiano.net
Usa-Iran, l’escalation a Hormuz torna a mettere pressione sui mercati energeticiWashington e Teheran tornano a spararsi, mentre il traffico ad Hormuz crolla a soli sei transiti in un giorno. Il Brent torna sopra i 78 dollari, cancellando settimane di normalizzazione dei prezzi. panorama.it