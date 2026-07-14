hormuz torna il blocco usa

Mancava solo che il presidente americano, Donald Trump rilanciasse e dicesse "adesso Hormuz lo mettiamo a pagamento noi". Lo Stretto più conteso del pianeta è vicino a un nuovo stop alla navigazione e all’ennesima puntata del braccio di ferro fra Iran e Stati Uniti. Il tycoon ha scritto sul suo social Truth che lo Stretto è aperto e che sarà chiuso solo per navi che sono dirette o partono da porti iraniani. E poi la bomba. "Lo Stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l’Iran – ha tuonato –. Stiamo ripristinando il blocco iraniano, così chiamato perché impedisce solo alle navi o ai clienti iraniani di entrare o uscire. Tutti gli altri Paesi avranno un utilizzo equo e libero dello Stretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hormuz torna chiuso. Teheran: «Colpa del blocco navale Usa»

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