Blocco a Hormuz | l’offensiva USA stritola l’Iran -6 miliardi

Gli Stati Uniti hanno bloccato 42 petroliere nello Stretto di Hormuz, interrompendo i flussi di petrolio provenienti dall’Iran. Questa azione ha portato alla confisca di circa sei miliardi di dollari di carburante destinato all’esportazione. La misura è stata annunciata dal comando militare americano, che ha spiegato di aver agito per motivi di sicurezza e di rispetto delle sanzioni internazionali. L’interruzione riguarda navi che transitavano nello stretto dall’inizio del mese.

? Cosa sapere Il Centcom blocca 42 petroliere nello Stretto di Hormuz interrompendo i flussi commerciali iraniani.. L'operazione militare causa all'Iran una perdita economica superiore ai 6 miliardi di dollari.. Le forze del Centcom hanno deviato la rotta di una quarta ventiduesima imbarcazione mercantile nello Stretto di Hormuz, portando il numero delle petroliere bloccate a 42 e determinando per l’Iran una perdita economica superiore ai 6 miliardi di dollari. L’operazione, che mira a impedire le violazioni del blocco marittimo, ha colpito duramente le entrate finanziarie della leadership iraniana. Secondo quanto comunicato dall’ammiraglio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco a Hormuz: l’offensiva USA stritola l’Iran, -6 miliardi Jeffrey Sachs: La guerra USA contro l’Iran – “Un attacco è imminente” Notizie correlate Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revocaUna petroliera cinese, la Rich Starry, avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz dopo che è entrato in vigore il blocco navale deciso dal presidente... Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco UsaTeheran chiuderà nuovamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti continueranno il blocco dei porti dell’Iran, ha dichiarato il presidente del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Petrolio Iran, quanto incide il blocco navale nel Golfo su produzione ed export? I DATI; L'Ue: Col blocco di Hormuz conseguenze catastrofiche per i trasporti. Scorte di carburante condivise per salvare i voli estivi; Hormuz: con il blocco navale di Trump prosegue la crisi dello Stretto; Il blocco di Hormuz è un disastro. Ecco i modi per aggirarlo. Iran, Trump rimane senza opzioni: Continuiamo il blocco a HormuzLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Iran, Trump rimane senza opzioni: Continuiamo il blocco a Hormuz pubblicato il 30 Aprile 2026 a firma di Riccardo Antoniucci ... ilfattoquotidiano.it Centcom, bloccate 42 petroliere a Hormuz, per l'Iran perdita di 6 miliardi'Oggi, le forze americane hanno raggiunto un traguardo significativo, riuscendo a deviare la rotta della 42/ma nave mercantile che tentava di violare il blocco dello Stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Il Fatto Quotidiano. . La Marina israeliana di occupazione ha contattato la Global Sumud Flottiglia attraverso la nave Greenpeace Arctic Sunrise: "Questa è la Marina israeliana. I tentativi di rompere il blocco marittimo legale sulla Striscia di Gaza costituiscono u - facebook.com facebook #Teheran si scaglia contro il blocco navale USA nello stretto di Hormuz e minaccia “azioni militari concrete e senza precedenti”. Ne ha dato notizia il canale statale Press TV. x.com