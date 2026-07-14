Hormuz ora Trump mette i dazi al 20% | la guerra per il controllo dello Stretto

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha annunciato l'aumento dei dazi al 20% sullo stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo. Prima della crisi, il tratto era libero e accessibile a tutte le navi. Successivamente, il controllo è passato sotto il dominio iraniano. Ora, l'amministrazione statunitense mira a riprendere il controllo, introducendo un pedaggio per le imbarcazioni che attraversano lo stretto.

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Washington, 14 luglio 2026 – Prima della guerra era libero, gratuito e navigabile. Poi è diventato iraniano. Ora Donald Trump vuole renderlo americano, con tanto di pedaggio. Lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto, è ormai il vero oggetto della guerra tra Stati Uniti e Iran. Non si combatte più solamente per impedire a Teheran di “sviluppare l’arma nucleare”, che peraltro nella narrazione di Trump era già stato “obliterato” dopo l’attacco-lampo del giugno 2025. Si combatte per stabilire chi controlla lo Stretto. E, soprattutto, chi può farsi pagare per attraversarlo. Dall’Iran agli Stati Uniti, le tariffe sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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