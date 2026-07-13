Iran la guerra in diretta annuncio di Trump | Usa protettori dello Stretto di Hormuz tassa del 20% su tutte le merci effetto immediato

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere i protettori dello Stretto di Hormuz, imponendo una tassa del 20% su tutte le merci e un blocco navale contro l'Iran, con effetto immediato. L'annuncio è stato fatto da un rappresentante ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione. La mossa arriva in un contesto di tensioni crescenti tra le due parti, senza comunicazioni ufficiali di negoziati o accordi.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump ha annunciato che gli "Usa da oggi sono i protettori dello Stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Teheran: "A causa dell'ostilità degli Usa è impossibile attraversare Hormuz". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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Temi più discussi: L’Iran dice che lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso; Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Intanto il Wall Street Journal riporta un alert di Israele: Teheran avrebbe un piano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Il servizio; Tornano i venti di guerra nel Golfo, a Hormuz non si passa; Trump a NBC: Hormuz è aperto. Le elezioni in Israele fissate per il 27 ottobre.

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