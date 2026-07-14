hormuz non solo caro benzina chi guadagna dal noleggio delle petroliere

A Hormuz, la crisi non riguarda solo l’aumento dei prezzi della benzina, ma anche un cambiamento significativo nella domanda e nell’offerta di navi petroliere. Il settore del noleggio di queste navi ha registrato variazioni importanti, con alcune compagnie che aumentano le tariffe e altre che riducono le operazioni. La fluttuazione si riflette sulla disponibilità di navi e sui costi di trasporto del greggio, influenzando il mercato globale delle materie prime.

Non c’è solo il caro benzina come principale conseguenza della crisi a Hormuz, ma anche un notevole cambio di domanda-offerta per quanto riguarda il settore navi. Gli armatori stanno ordinando più petroliere che mai, con un aumento esorbitante di lavoro per i cantieri navali. E per la prima volta, le navi usate costano persino di più di quelle nuove. Questo il quadro che emerge dai dati forniti da Veson Nautical, società di consulenza specializzata nel settore marittimo, e da AXS Marine, secondo cui i cinque maggiori armatori mondiali di petroliere hanno effettuato ordini per oltre 100 navi cisterna, per un valore totale superiore a 8,4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

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