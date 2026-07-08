Iran-Usa perché è ripartito il conflitto di Hormuz? La rotta delle petroliere gli attacchi e i mercati in rosso
Il conflitto nel Golfo di Hormuz si è riacceso a causa di recenti attacchi alle petroliere e tensioni tra Iran e Stati Uniti. Le navi sono state bersaglio di episodi che hanno generato preoccupazione sulla sicurezza della rotta petrolifera, mentre i mercati hanno reagito con perdite significative. Durante un vertice NATO, il rappresentante statunitense ha dichiarato che la tregua con l’Iran è conclusa, criticando le azioni di Teheran e aumentando le tensioni nella regione.
Roma, 8 luglio 2026 – La tregua con l'Iran? "Per è finita". Donald Trump scatenato al vertice Nato di Ankara. Oltre ad attaccare e criticare gli alleati, rei – a suo dire – di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante la crisi con Teheran, il presidente americano lascia anche intendere che il cessate il fuoco e i negoziati con il regime siano ormai destinati a naufragare. " Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia. Sapete cos'è la feccia? Loro sono feccia. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate. E sono persone crudeli e violente", tuona il tycoon rispondendo ai giornalisti, mentre siede accanto al segretario generale della Nato Mark Rutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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