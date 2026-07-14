Gli Stati Uniti hanno annunciato al Congresso il ripristino del blocco dello Stretto di Hormuz e l’inizio di operazioni militari contro l’Iran. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si occuperanno della sicurezza della rotta marittima, richiedendo un pagamento pari al 20% del valore delle merci trasportate. La notizia segna una ripresa delle tensioni tra Washington e Teheran, con le autorità statunitensi che affermano di agire per garantire la navigazione nella zona.

Trump ha annunciato al Congresso che la guerra con l’Iran è ripresa, il blocco di Hormuz ripristinato e che, meraviglia delle meraviglie, gli Stati Uniti si faranno garanti della sicurezza della via marittima al modico prezzo del 20% del valore della merce trasportata. Bizzarra eterogenesi dei fini di una guerra ripresa per garantire il libero transito attraverso lo Stretto conteso. Richiesta sostenuta con forza da tutte le Cancellerie occidentali e dei Paesi del Golfo che hanno tuonato contro il vulnus alla sacra libertà di navigazione prefigurata dalla riprovevole pretesa iraniana di chiedere ai naviganti una tassa sui servizi erogati. Nessuna protesta, in Occidente e nel Golfo, per l’improvvida sparata di Trump, nemmeno un flebile belato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

© It.insideover.com - Hormuz in fiamme, il mondo alla canna del gas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Energia, perché il prezzo del gas ad aprile scende nonostante la crisi di HormuzA aprile, il prezzo del gas destinato alle utenze più deboli è calato del 7,6% rispetto al mese precedente, nonostante l’area di Hormuz sia ancora...

Hormuz richiude. Il prezzo del gas torna a 50 euro e l’inflazione può toccare il 5%Il passaggio di Hormuz è stato chiuso nuovamente, facendo risalire il prezzo del gas a 50 euro.

Temi più discussi: Petrolio in fiamme e Borse sotto tiro, il blocco di Hormuz strozza l’economia globale; Iran, in fiamme petroliera a Hormuz. Migliaia ai funerali di Khamenei; TG4: Hormuz in fiamme, l'Iran chiude lo stretto e bombarda Video; Trump: Cessate il fuoco con l’Iran finito, ma i negoziati continuano.

12 luglio 2026, USA - Iran RAID USA IN IRAN: FUMO E FIAMME SULL'ISOLA DI QESHM Qeshm ospita importanti infrastrutture e basi missilistiche dei Pasdaran (IRGC) a ridosso dello Stretto di Hormuz. #13luglio #USA #CENTCOM #Iran #Medioriente #Euras x.com

Una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz mentre l'Iran piange Khamenei reddit

Trump richiude Hormuz: Chi passa deve pagarci il pedaggio. E gli Usa bombardano ancora l’IranSullo Stretto di Hormuz, Donald Trump ha deciso di usare il pugno di ferro. E ieri, dopo una nuova ondata di attacchi contro le coste dell'Iran e la rappresaglia dei Pasdaran contro le ... ilmessaggero.it

Guerra in Iran, petroliera in fiamme a Hormuz. Proiettile non identificato e nuove tensioniUn proiettile non identificato ha colpito e provocato un incendio su una petroliera al largo delle coste dell’Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito l’agenzia britannica per la sicurezz ... affaritaliani.it