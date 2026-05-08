Energia perché il prezzo del gas ad aprile scende nonostante la crisi di Hormuz

A aprile, il prezzo del gas destinato alle utenze più deboli è calato del 7,6% rispetto al mese precedente, nonostante l’area di Hormuz sia ancora chiusa e l’inflazione continui a salire. Questa diminuzione si verifica in un contesto di tensioni internazionali e di crisi nel settore energetico. I dati indicano che, anche con le difficoltà geopolitiche, il costo del gas ha registrato una flessione.

Ad aprile, nonostante la crescita dell’inflazione e il blocco dello stretto di Hormuz, il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è calato del 7,6% rispetto a marzo, attestandosi su 121,05 centesimi per metro cubo. Ad annunciarlo è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La flessione è arrivata dopo il netto rialzo del 19,2% registrato a marzo, seguito a un aumento della materia prima del 49,6%. Per comprendere il motivo per cui i costi del gas si sono abbassati malgrado l’instabilità del contesto internazionale e la difficoltà nell’approvvigionamento, secondo Alessandro Lanza - direttore esecutivo della Fondazione...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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