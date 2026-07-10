Hormuz richiude Il prezzo del gas torna a 50 euro e l’inflazione può toccare il 5%

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il passaggio di Hormuz è stato chiuso nuovamente, facendo risalire il prezzo del gas a 50 euro. L’Italia non ha problemi di stoccaggio di GNL, mentre il Qatar ha deciso di non riprendere le consegne. La dipendenza dagli Stati Uniti nel settore energetico, invece, è in crescita. L’inflazione potrebbe raggiungere il 5% a causa di queste variazioni nel mercato del gas.

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Il Qatar non riprenderà le consegne di Gnl, l’Italia non ha il problema degli stoccaggi, ma aumenta la dipendenza dagli Usa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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