Hormuz richiude Il prezzo del gas torna a 50 euro e l’inflazione può toccare il 5%

Notizia in breve

Il passaggio di Hormuz è stato chiuso nuovamente, facendo risalire il prezzo del gas a 50 euro. L’Italia non ha problemi di stoccaggio di GNL, mentre il Qatar ha deciso di non riprendere le consegne. La dipendenza dagli Stati Uniti nel settore energetico, invece, è in crescita. L’inflazione potrebbe raggiungere il 5% a causa di queste variazioni nel mercato del gas.