Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz dopo l’annuncio di Trump – La diretta

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo un annuncio fatto da un rappresentante statunitense riguardo alla liberazione di navi bloccate nel Golfo. L’incidente è avvenuto in una zona strategica del traffico marittimo, già soggetta a tensioni tra diverse nazioni. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o responsabilità. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in??sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.🔗 Leggi su Open.online

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