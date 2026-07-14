Le dodici giocatrici italiane sono state convocate per i Mondiali di hockey su pista, che si terranno ad Asuncion nel 2026. La squadra si prepara con l’obiettivo di partecipare ai World Skate Games. La selezione è stata annunciata in vista della trasferta in Paraguay, dove le atlete si contenderanno il titolo mondiale. La convocazione rappresenta il primo passo nel percorso verso il torneo internazionale.

La marcia d’avvicinamento ai World Skate Games 2026 di Asuncion è ufficialmente iniziata per la nazionale femminile di hockey su pista, che ha messo nel mirino i Mondiali. Il ct Valerio Antezza ha infatti scelto e ufficializzato le 12 convocate che da metà settembre, visto che il torneo iridato si terrà fra il 4 e l’11 ottobre, cominceranno a svolgere una serie di raduni per arrivare in Paraguay con l’obiettivo di andare a giocarsi una medaglia planetaria che manca dall’argento del 1996. Gruppo consolidato quello delle azzurre, guidato da tre “fari”: l’estremo difensore Veronica Carretta e dalle centro-ali Pamela Lapolla ed Elena Tamiozzo.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Hockey pista, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: scelte le 12 giocatrici per volare ad Asuncion

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