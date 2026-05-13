La nazionale italiana femminile di calcio a 5 si prepara per un nuovo raduno di metà maggio, con 28 giocatrici convocate. Dopo le amichevoli di marzo a Budapest, entrambe vinte contro l’Ungheria, le giocatrici si riuniscono nuovamente, questa volta non per una partita, ma per un appuntamento di allenamento e preparazione. L’evento si svolgerà in vista di prossimi impegni ufficiali.

Dopo le amichevoli dello scorso marzo a Budapest, entrambe vinte contro l’Ungheria, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 torna a incontrarsi, questa volta non per un appuntamento di gioco contro una rivale ma per un raduno. Dal 18 al 21 maggio, il CPO Giulio Onesti di Roma ospiterà la ct Francesca Salvatore e le sue ragazze in un meeting che sarà condizionato anche dallo “stato di avanzamento” dei playoff tricolore della Serie A Femminile. Della lista fanno parte 5 portieri e 23 giocatrici di movimento, per un totale di 28 elementi: le ragazze dei club Women Roma, TikiTaka Francavilla, Città di Falconara, Bitonto, Cagliari, Altamura, CMB e Lazio sono inserite in elenco con l’asterisco in base allo sviluppo dei playoff.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, le convocate dell’Italia per il raduno di metà maggio: 28 giocatrici in lista

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