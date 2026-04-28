Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per la World Cup | 16 le azzurre scelte da Mirarchi

Le atlete della nazionale femminile di pallanuoto sono state convocante dal tecnico Maurizio Mirarchi per la partecipazione alla World Cup. La squadra ha terminato il raduno presso il Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste e si preparerà per il trasferimento a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La competizione prevede la Division I della World Cup di pallanuoto femminile, con l’esordio delle azzurre programmato nelle prossime ore.

Il Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l’esordio internazionale: l’Italia concluderà domani il raduno al Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste, per poi spostarsi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, per la Division I della World Cup di pallanuoto femminile. Alla vigilia della partenza il CT azzurro ha sciolto le riserve, svelando le 16 convocate: l’Italia è inserita nel Girone B, dove affronterà venerdì 1° maggio alle ore 20:15 la Grecia, sabato 2 l’Australia alla stessa ora, e domenica 3 le padrone di casa dei Paesi Bassi alle 18.30. Dal 4 al 6 maggio, invece, spazio alla seconda fase. Il tecnico azzurro spiega al sito federale: “ Il Setterosa si prepara ad affrontare un appuntamento di grande rilevanza internazionale, che segna anche il mio esordio come responsabile della guida tecnica della squadra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da Mirarchi Notizie correlate Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivoIl naturale entusiasmo connaturato all’inizio di un nuovo percorso tecnico deve necessariamente fondersi con l’urgenza di accelerare il lavoro di... Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: scelti i 16 azzurri, Condemi out per infortunioConcluso il collegiale al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, il CT dell’Italia, Sandro Campagna, ha diramato la lista dei 16 convocati che... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pallanuoto femminile, quattro Orchette convocate al raduno della Nazionale: ecco cosa ci dicono; Pallanuoto femminile inizia l’era Mirarchi in World Cup Gruppo quasi identico | si lavorerà su mentalità e collettivo. Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l'esordio internazionale: l'Italia concluderà domani il raduno al Centro ... oasport.it Setterosa alla World Cup di Rotterdam: esordio venerdì contro la Grecia, obiettivo SydneyIl nuovo corso di Maurizio Mirarchi inizia in Olanda con le iridate greche, le campionesse europee dell'Olanda e l'Australia nel girone B. Le prime due classifi ... sportface.it Italy squad at World Cup USA94 guided by Arrigo Sacchi!! - facebook.com facebook Ci stiamo scaldando per la FIFA World Cup™! Chi altro sta contando i giorni #LenovoFIFA #FIFAWorldCup x.com