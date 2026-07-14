Kim Kardashian ha condiviso una foto con sua figlia Chicago e Lewis Hamilton, confermando una relazione pubblica tra i due. La foto mostra i tre insieme durante una vacanza in famiglia al lago. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di incontro o altre eventuali riunioni tra le parti. La condivisione pubblica suggerisce una fase più formale nella relazione tra Kardashian e Hamilton.

Kim Kardashian ha pubblicato un tenero scatto con sua figlia Chicago e Lewis Hamilton: le cose si fanno serie e le presentazioni in famiglia sono già avvenute Hamilton e Kim Kardashian non si nascondono più. Da quando lei ha presenziato alle sue gare, adesso si sente libera anche di condividere alcuni selfie e pubblicare sui social attimi di vita vissuti insieme, esperienze che li portano a stringere ancora di più il legame. Non solo, dalla foto pubblicata dall’influencer emerge comeLewis stia entrando a far parte della sua famiglia, infatti sono state fatte anche le presentazioni ufficiali, anche con i suoi figli. Kim ha quattro figli:North West(13 anni),Saint West(11 anni),Chicago West(8 anni),Psalm West(7 anni). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hamilton e Kim Kardashian, le cose si fanno serie: la vacanza al lago in famiglia

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Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX!

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