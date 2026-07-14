hamad al thani il padre di una superpotenza in miniatura chiamata qatar

Notizia in breve

Hamad Al Thani, ex emiro del Qatar e figura chiave nel settore del gas naturale, è deceduto. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. Al Thani aveva guidato il Paese durante periodi di crescita economica e di investimenti internazionali. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e condoglianze da parte di rappresentanti di vari paesi. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del settore energetico e nella politica del Qatar.