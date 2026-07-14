Hamad Al Thani il padre di una superpotenza in miniatura chiamata Qatar

Da it.insideover.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hamad Al Thani, ex emiro del Qatar e figura chiave nel settore del gas naturale, è deceduto. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. Al Thani aveva guidato il Paese durante periodi di crescita economica e di investimenti internazionali. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e condoglianze da parte di rappresentanti di vari paesi. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del settore energetico e nella politica del Qatar.

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La morte di Hamad Al Thani, ex emiro del Qatar e uomo simbolo del Paese arabo centrale per la produzione di gas naturale, gli investimenti e la diplomazia multilaterale, divenuto negli ultimi decenni un protagonista degli affari internazionali, segna la fine simbolica di un’era che proprio il 74enne ex monarca, morto due giorno fa a Doha, ha contribuito a edificare. Il Qatar di Hamad Al Thani ha avuto un ruolo da “superpotenza in miniatura” nel Medio Oriente contemporaneo. Il Paese è divenuto una centrale energetica di primo piano strutturando l’export di gas naturale liquefatto (Gnl) come via maestra per alimentare, nell’era di Hamad, il... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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