L’ex emiro del Qatar, che ha governato dal 1995 al 2013, è morto. Durante il suo mandato, ha portato il paese a diventare una potenza globale, con investimenti internazionali e una crescente influenza politica. Ha trasferito il potere al figlio Tamim nel 2013. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa. La notizia viene riportata in un momento di attenzione internazionale sul paese.

Guidò il Paese dal 1995 al 2013, trasformando il Qatar in un protagonista della scena internazionale e passando il potere al figlio Tamim con una storica abdicazione Èmorto all’età di 74 anni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatare protagonista della straordinaria trasformazione dell’emirato in una delle realtà più influenti del Medio Oriente. Ad annunciarne la scomparsa è stato il Diwan dell’Emiro. Hamad guidò il Paese dal 1995 al 2013,prima di compiere una scelta senza precedenti nella regione: abdicare volontariamente in favore del figlio Tamim bin Hamad Al Thani, attuale sovrano. La sua ascesa al potere avvenne nel 1995 attraverso un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Qatar, addio a Hamad bin Khalifa Al Thani: l’emiro che trasformò il Qatar in una potenza globale

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The Visionary Who Lifted Qatar To World Stage Is Gone: Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani Dies At 74

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