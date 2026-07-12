Morto Hamad bin Khalifa Al Thani il padre del Qatar moderno Meloni | Ha cambiato la storia della sua Nazione

Da secoloditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto l’ex emiro del Qatar, che ha guidato il paese durante una fase di grandi trasformazioni. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Durante il suo governo, il paese ha subito cambiamenti significativi in ambito politico, economico e sociale. La notizia è stata commentata da figure politiche e leader internazionali, che hanno ricordato il suo ruolo nel plasmare la nazione. La famiglia reale ha annunciato il lutto.

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Il Qatar piange la scomparsa di Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, l’Emiro Padre che ha guidato il piccolo Stato del Golfo in una delle più profonde trasformazioni della sua storia. Tra i primi messaggi di cordoglio è arrivato quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto ricordarne il ruolo storico e rivolgere la vicinanza dell’Italia alla famiglia reale e al popolo qatariota. «Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’Emiro Padre del Qatar, Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani», ha dichiarato la premier. Meloni ha definito Hamad bin Khalifa Al Thani «uno di quei rari... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Wafat

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