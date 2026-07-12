Morto Hamad bin Khalifa Al Thani il padre del Qatar moderno Meloni | Ha cambiato la storia della sua Nazione

Notizia in breve

È morto l’ex emiro del Qatar, che ha guidato il paese durante una fase di grandi trasformazioni. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Durante il suo governo, il paese ha subito cambiamenti significativi in ambito politico, economico e sociale. La notizia è stata commentata da figure politiche e leader internazionali, che hanno ricordato il suo ruolo nel plasmare la nazione. La famiglia reale ha annunciato il lutto.