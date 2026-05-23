Finto mancato pagamento del pedaggio in autostrada ecco l' ultima truffa svuota-conto | Non cliccate sui link
Una nuova truffa si diffonde via WhatsApp, coinvolgendo cittadini italiani. Si tratta di messaggi che simulano un mancato pagamento del pedaggio autostradale, con l’obiettivo di rubare i dati delle carte di credito. Gli utenti vengono avvisati di un presunto problema e invitati a cliccare su link fraudolenti. La truffa sfrutta la paura di dover pagare multe o sanzioni per indurli a fornire informazioni sensibili. Le autorità raccomandano di non cliccare sui link sospetti e di verificare sempre la provenienza dei messaggi.
Un finto mancato pagamento del pedaggio autostradale per rubare i dati della carta di credito. È l'identikit dell'ultima truffa svuota-conto che sta circolando con insistenza in queste settimane sugli smartphone di molti cittadini italiani, attraverso Whatsapp. A mettere tutti in guardia ci pensa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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