Una donna ha subito una truffa via chat, convincendola a effettuare un bonifico con un messaggio che sembrava provenire dalla figlia. Dopo aver completato l’operazione, ha capito di essere stata ingannata. I Carabinieri hanno denunciato tre persone sospettate di aver ideato e portato avanti la truffa, le cui identità sono state rese note durante le indagini. Sono in corso verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio.

? Domande chiave Come ha fatto la vittima a capire l'inganno dopo il bonifico?. Quali sono le identità dei tre sospettati denunciati dai Carabinieri?. Dove sono finiti i restanti soldi spostati sui conti esteri?. Come si può verificare l'identità di chi chiede denaro via chat?.? In Breve Bonifico da 845 euro richiesto per presunte spese odontoiatriche urgenti.. Carabinieri di Pergine Valsugana hanno denunciato tre presunti responsabili del raggiro.. Procura di Trento ha disposto il sequestro di circa 600 euro recuperati.. Truffatori hanno spostato la restante parte del denaro su conti esteri.. I Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno denunciato tre persone coinvolte in un inganno ai danni di una donna di 70 anni, dopo che un finto messaggio via chat ha svuotato il conto della settantenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa via chat: finto messaggio della figlia svuota il conto a una donna

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