Haaland e quel procione imbalsamato che ha fatto schizzare le vendite di cadaveri di animali in tutto il mondo

Dopo aver postato sui social un’immagine con un procione imbalsamato acquistato in Texas, il giocatore di calcio ha fatto schizzare le vendite di animali imbalsamati in tutto il mondo. La foto, scattata al ritorno dai Mondiali, ha generato migliaia di richieste online per acquisti simili. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le motivazioni dell’acquisto o l’intenzione di esposizione. Le vendite di animali imbalsamati sono aumentate notevolmente nelle settimane successive.

Il giocatore di punta della nazionale norvegese Erling Haaland ha acquistato un procione imbalsamato in un negozio texano e lo ha mostrato sui social di ritorno dai Mondiali, scatenando migliaia di richieste online. Il caso riaccende il dibattito sull’impatto dei testimonial sulla tutela degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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