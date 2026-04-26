Gwm Ora 5 | come va il Suv a benzina full hybrid o elettrico che arriva in Italia

Il nuovo GWM Ora 5, il SUV di medie dimensioni prodotto dal costruttore cinese, sta arrivando in Italia con tre versioni di motorizzazione: benzina, full hybrid ed elettrica. Al primo contatto, l’abitacolo si presenta ben rifinito e curato nei dettagli. La gamma motori comprende un motore a combustione interna, una versione ibrida ricaricabile e una variante completamente elettrica, tutte destinate a competere nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Il debutto in Italia di Great Wall Motors parte dalla Ora 5, Suv da 4,47 metri che insieme alle più grandi Jolion Max e H7 compone la prima gamma del costruttore cinese per il nostro mercato. E sarà lei con ogni probabilità a rivestire il ruolo di protagonista, grazie a una "ricetta" interessante che passa anche da tre differenti motorizzazioni a catalogo: a benzina non elettrificata, full hybrid ed elettrica. Una diversificazione che potrà aiutarla a competere a cavallo tra gli agguerriti segmenti B-Suv e C-Suv, oggi dominanti nel mercato italiano. La Gwm Ora 5 arriverà nelle concessionarie nel mese di giugno 2026, mentre non sono ancora stati diffusi i prezzi di listino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gwm Ora 5: come va il Suv a benzina, full hybrid o elettrico che arriva in Italia Notizie correlate Bartolomeo (MG Italia): "Noi, primo mercato extra Regno Unito Dal benzina al full-hybrid all'elettrico: scelta libera per il cliente"Il country manager alla guida del brand inglese che la cinese SAIC ha acquisito nel 2007: "Lo scorso anno superate le 50mila auto vendute, ma... SUV Full Electric o SUV Plug-in Hybrid? Cinque punti chiave per scegliere senza sbagliareQuello della mobilità sostenibile è un mercato sempre meno di nicchia, ma non tutti i guidatori sono ancora del tutto consapevoli riguardo a tutti i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GWM Ora 5: vediamo com'è e come va la nuova media cinese; Great Wall Ora 5, primo test della nuova SUV: in Italia a giugno da 27 mila euro - VIDEO | Quattroruote.it; Gwm Ora 5: come va il Suv a benzina, full hybrid o elettrico che arriva in Italia; Arriva in Italia la nuova GWM ORA 5: benzina, Full Hybrid ed elettrica. Gwm Ora 5: come va il Suv a benzina, full hybrid o elettrico che arriva in ItaliaPrimo contatto con il nuovo Suv medio di Great Wall Motors. Abitacolo curato, tre motorizzazioni e un assetto messo a punto per il mercato europeo con la Ora 5 Suv, che arriverà in Italia a giugno ... gazzetta.it GWM Ora 5: motori, prezzi e caratteristiche del SUV compatto in ItaliaGWM Ora 5: SUV compatto 2026 con motori benzina, ibrido ed elettrico. Specifiche, dimensioni, tecnologia e prezzi per l’Europa. newsauto.it GWM accelera su AI e piattaforme multi-energia (Adnkronos) - GWM rilancia la propria strategia globale ad Auto China 2026, puntando su mobilità intelligente, flessibilità energetica e sviluppo internazionale integrato. Tra le novità esposte figurano ORA 5 Hyb - facebook.com facebook Salone Pechino 2026, GWM amplia la gamma tra ibrido, lusso e off-road. Debuttano ORA 5 Hybrid, WEY V9X e TANK 700, piattaforma ONE S al centro dell'offerta #ANSAmotori #ANSA x.com