Fiat Grande Panda Hybrid la prova | come va consumi e prezzo

La Nuova Fiat Grande Panda Hybrid, versione ibrida a benzina, ha suscitato attenzione per il suo stile e le sue caratteristiche pratiche. Rispetto alla versione precedente, le dimensioni sono aumentate e anche il prezzo è più elevato. Per questa versione servono 24 ore di ricarica e il veicolo si presenta con un design aggiornato, mantenendo comunque la sua semplicità e funzionalità.

La Panda è un pezzo di storia italiana. Lo è da quel lontano 1980 in cui Giorgetto Giugiaro ne disegnò la prima serie, rimasta a listino per oltre vent’anni. Oggi, al fianco della attuale terza serie, troviamo la Grande Panda, un crossover compatto disponibile in versione full electric, benzina e mild hybrid. Abbiamo avuto modo di metterci al volante di quest'ultima versione, provando la Fiat Grande Panda Hybrid nell'allestimento La Prima. Sul piano della motorizzazione, il 3 cilindri turbo da 1,2 litri eroga 110 cavalli, ma promette anche emissioni e consumi molto contenuti. La Panda "vitaminizzata", cresciuta fino quasi alla...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FIAT Grande Panda Hybrid 2025: POV Test Drive & Review

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Complimenti ad Adelaide per l'acquisto della sua nuova Fiat Grande Panda Hybrid e.. grazie per averci scelto!!! - facebook.com facebook