gussola comprano portoni blindati on line ma i soldi vanno a una truffatrice di foggia

Due uomini di Gussola avevano acquistato portoni blindati online, ma i soldi sono finiti nelle mani di una donna di Foggia. I Carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato la truffatrice di 45 anni, a seguito di un’indagine avviata dopo le denunce presentate dai due acquirenti.

Gussola (Cremona), 14 luglio 2026 – È una donna 45enne di Foggia la truffatrice dei portoni blindati. I Carabinieri della Stazione di Gussola l’hanno denunciata per truffa, al termine di un'indagine partita a seguito delle querele sporte pochi giorni fa da due uomini del posto. Entrambe le vittime nel navigare sui social network, avevano visto un annuncio che riportava una proposta di vendita di portoni blindati. Ciascuno di loro voleva acquistarne uno ed entrambi hanno contattato il numero indicato dal presunto venditore e definito i dettagli di pagamento, che prevedevano il versamento di una caparra di oltre 200 euro ciascuno. Le vittime avevano ricevuto l’Iban su cui effettuare i bonifici, che erano stati eseguiti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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