Dove vanno a finire i soldi del 5 per mille | vi svelo chi ha incassato di più a Foggia e in Capitanata

Dal 15 aprile è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025, un’operazione che permette ai contribuenti di destinare una parte delle proprie tasse a enti e associazioni. In questa fase, si analizzano anche i flussi di denaro provenienti dal 5 per mille, un contributo che negli ultimi mesi ha visto alcune organizzazioni ricevere somme considerevoli nella zona di Foggia e della Capitanata.