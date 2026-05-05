Dove vanno a finire i soldi del 5 per mille | vi svelo chi ha incassato di più a Foggia e in Capitanata
Dal 15 aprile è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025, un’operazione che permette ai contribuenti di destinare una parte delle proprie tasse a enti e associazioni. In questa fase, si analizzano anche i flussi di denaro provenienti dal 5 per mille, un contributo che negli ultimi mesi ha visto alcune organizzazioni ricevere somme considerevoli nella zona di Foggia e della Capitanata.
Dal 15 aprile scorso ha preso il via il periodo utile in cui è possibile presentare la dichiarazione relativa ai redditi 2025. Come è noto, lo Stato prevede alcune ripartizioni dell’imposta Irpef. Una di questa riguarda il 5 per mille, misura introdotta esattamente venti anni fa (con la legge.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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