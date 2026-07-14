Guido Stazi nuovo presidente della Consob dopo Paolo Savona si tratta di un ritorno | quali poteri avrà

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente avviato la procedura per nominare Guido Stazi come nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona. Stazi, un professionista con una lunga esperienza nelle autorità indipendenti, torna in carica dopo aver ricoperto ruoli simili. La nomina segue un procedimento formale e si basa sulle competenze tecniche del candidato, senza coinvolgere altri soggetti pubblici o politici.

Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob, scegliendo un profilo tecnico con una lunga esperienza nelle autorità indipendenti. L’indicazione di Guido Stazi arriva dopo diversi mesi di stallo sulla scelta del nuovo presidente. Consob, sciolte le riserve sul nuovo presidente Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione del disagio giovanile, ordinamento e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno. È nella stessa riunione, durata circa venti minuti, che il governo ha inoltre avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob, l’Autorità che vigila sui mercati finanziari italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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