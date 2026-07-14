Guido Stazi nuovo presidente della Consob dopo Paolo Savona si tratta di un ritorno | quali poteri avrà - BREA

Guido Stazi è stato nominato nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona. Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina, che ora deve essere completata. Stazi assumerà il ruolo di capo dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari italiani, con responsabilità sulla supervisione delle società quotate e sulla tutela degli investitori. La nomina segna un ritorno di Stazi in questa posizione, ma i dettagli sui poteri specifici non sono stati ancora comunicati.

Guido Stazi sarà il nuovo presidente della Consob, dopo che il Cdm ha avviato la procedura di nomina. Chi è e quali saranno i suoi compiti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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