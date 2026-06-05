L’Onu ha avvertito che il conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe scatenare una crisi alimentare globale, oltre alle tensioni sullo Stretto di Hormuz e le misure di pressione di entrambe le parti. La guerra, finora centrata sul controllo delle risorse energetiche, rischia di avere ripercussioni più ampie, coinvolgendo i mercati alimentari mondiali e creando incertezza sui rifornimenti. Nessuna delle parti ha ancora trovato un accordo, mentre la tensione rimane alta.

Quando si parla delle conseguenze della guerra tra Stati Uniti e Iran, con particolare riferimento alle tensioni sullo Stretto di Hormuz e alle rispettive misure di pressione adottate da Teheran e Washington, l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sul petrolio e sulla crisi energetica. Quello che molti ignorano, però, è che esiste anche un’altra conseguenza che, per certi versi, rischia di essere ancora più grave: una possibile crisi alimentare globale. A lanciare l’allarme, delineando questo scenario drammatico, è l’Onu, convinta che, se la guerra in Medio Oriente dovesse continuare, il mondo potrebbe trovarsi di fronte a una catastrofe di portata inaudita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - La guerra tra Usa e Iran non riguarda soltanto il petrolio, ma rischia di scatenare una crisi alimentare globale catastrofica. L’Onu lancia l’allarme

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GUERRA GIÀ VINTA | GLI USA CERCANO UNA VIA DI FUGA DALLIRAN

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A sorpresa, il presidente ucraino #Zelensky ha scritto una lettera aperta a #Putin chiedendo di trattare la fine della guerra in un incontro tra i soli due leader, senza la presenza degli Usa. @paolomieli analizza questa mossa. PODCAST QUI: shorturl.at/S9w x.com

La guerra tra Usa e Iran non riguarda soltanto il petrolio, ma rischia di scatenare una crisi alimentare globale catastrofica. L’Onu lancia l’allarmeLa guerra tra Usa e Iran non riguarda soltanto il petrolio, ma rischia di scatenare una crisi alimentare globale catastrofica ... lanotiziagiornale.it

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