Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz, coinvolgendo navi commerciali e militari. Il traffico marittimo nella zona è stato temporaneamente sospeso in alcune tratte, mentre le forze militari hanno rafforzato le presenza nelle acque strategiche. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a concentrarsi sulla regione, con scontri che si sono intensificati dopo un breve cessate il fuoco.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si è dimostrato fragile come previsto. Il principale nodo del contendere non è il commercio, il petrolio e neanche soltanto la corsa nucleare di Teheran: è stabilire davanti agli occhi del mondo chi controlla lo Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno lanciato nuovi raid contro obiettivi iraniani, dopo che i Pasdaran hanno ripreso ad attaccare navi mercantili e civili nel Golfo Persico. Perché per gli Usa la questione è così importante? Nuova escalation tra Iran e Usa per lo Stretto di Hormuz Nella giornata di domenica e nella notte successiva, lo Us Central Command ha ordinato e lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran per indebolire, ancora una volta, la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, nuovi attacchi per Hormuz: non solo petrolio, per Trump è vitale controllare lo Stretto

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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