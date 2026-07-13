Guerra Iran Usa nuovi attacchi per Hormuz | non solo petrolio per Trump è vitale controllare lo Stretto

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz, coinvolgendo navi commerciali e militari. Il traffico marittimo nella zona è stato temporaneamente sospeso in alcune tratte, mentre le forze militari hanno rafforzato le presenza nelle acque strategiche. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a concentrarsi sulla regione, con scontri che si sono intensificati dopo un breve cessate il fuoco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si è dimostrato fragile come previsto. Il principale nodo del contendere non è il commercio, il petrolio e neanche soltanto la corsa nucleare di Teheran: è stabilire davanti agli occhi del mondo chi controlla lo Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno lanciato nuovi raid contro obiettivi iraniani, dopo che i Pasdaran hanno ripreso ad attaccare navi mercantili e civili nel Golfo Persico. Perché per gli Usa la questione è così importante? Nuova escalation tra Iran e Usa per lo Stretto di Hormuz Nella giornata di domenica e nella notte successiva, lo Us Central Command ha ordinato e lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran per indebolire, ancora una volta, la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

guerra iran usa nuovi attacchi per hormuz non solo petrolio per trump 232 vitale controllare lo stretto
© Virgilio.it - Guerra Iran Usa, nuovi attacchi per Hormuz: non solo petrolio, per Trump è vitale controllare lo Stretto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

Video Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid Usa in Iran. Trump: «Rappresaglia per Hormuz». Teheran: «Lo Stretto riapre solo alle nostre condizioni»Nella notte si sono verificati nuovi bombardamenti tra Iran e aree vicine al Golfo.

Iran, la guerra in diretta, nuovi raid Usa a Hormuz. Teheran: Lo stretto è chiuso”. Trump smentisce: “È aperto, li abbiamo colpiti duramente”Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le autorità statunitensi affermano che il passaggio è ancora aperto e che sono stati...

Temi più discussi: Trump: L'intesa è finita. È di nuovo guerra tra Iran e Usa; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran; Guerra Iran, nuovi raid Usa dopo la chiusura di Hormuz; Nuovi colpi sull’Iran, Hormuz chiuso: così rinasce una guerra.

guerra iran usa guerra iran usa nuoviIran, la guerra in diretta: nuova ondata di attacchi Usa. Teheran risponde: Colpite basi statunitensi nel Golfo, raid vanificano sforzi per la paceLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) annuncia il completamento di una nuova ondata di attacchi ... fanpage.it

guerra iran usa guerra iran usa nuoviGuerra Iran, nuovi raid Usa vicino a Hormuz e attacchi contro basi americane nel GolfoGuerra Iran, nuovi raid Usa vicino a Hormuz e attacchi rivendicati da Teheran contro basi americane nel Golfo segnano una nuova escalation tra Stati ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web