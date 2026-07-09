Guerra in Iran le news di oggi Nuovi raid Usa Trump | Rappresaglia per l’attacco alle navi

Nuovi raid degli Stati Uniti sono stati segnalati nel sud dell’Iran, con esplosioni a Bandar Abbas e Sirik vicino allo Stretto di Hormuz. Questi attacchi seguono quelli della notte precedente. Il presidente americano ha dichiarato che l’azione è una rappresaglia per l’attacco alle navi. Non ci sono al momento dettagli su eventuali vittime o danni. La situazione rimane tesa nella regione, con l’attenzione internazionale rivolta agli sviluppi successivi.

Sono diverse le località del sud dell’Iran colpite da nuovi raid Usa, dopo quelli della scorsa notte. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello Stretto di Hormuz. Altre nella zona della costa occidentale di Sirik". L'agenzia Mehr segnala attacchi anche a Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, aggiungendo che "la difesa aerea è stata attivata per contrastare obiettivi ostili". Ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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