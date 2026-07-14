Gli Stati Uniti hanno utilizzato per la prima volta droni navali kamikaze in un attacco contro la base di Bandar Abbas, uno dei principali punti di partenza della Marina iraniana nello Stretto di Hormuz. Il colpo ha colpito un mini-sottomarino Ghadir, che si trovava in quella zona. L’attacco è avvenuto nella notte e ha causato l’affondamento del sottomarino. La base è stata colpita con un singolo attacco mirato.

Gli Stati Uniti hanno impiegato per la prima volta droni navali kamikaze in un attacco contro infrastrutture militari iraniane, prendendo di mira la base navale di Bandar Abbas, uno dei principali avamposti della Marina di Teheran sullo Stretto di Hormuz. L'operazione è stata confermata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che ha diffuso anche il filmato dell'attacco. Secondo quanto reso noto, sono stati impiegati tre droni di superficie senza equipaggio Corsair, utilizzati per colpire un bacino di carenaggio destinato alla manutenzione e al varo dei mini-sottomarini della Marina iraniana. Dalle immagini diffuse si distinguerebbe chiaramente un piccolo sottomarino parcheggiato sotto le grandi gru a ponte del cantiere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Guerra in Iran, il primo attacco Usa con i droni navali kamikaze affonda il mini-sottomarino Ghadir (che terrorizza Hormuz): il colpo nella base di Bandar Abbas

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Il primo attacco Usa con i droni navali kamikaze affonda il mini-sottomarino iraniano Ghadir (che...

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