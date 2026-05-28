Gli Stati Uniti hanno abbattuto quattro droni provenienti dall’Iran e hanno colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas. La notizia è stata diffusa dai media statunitensi, che citano fonti anonime. L’attacco si è verificato mercoledì sera, in risposta a un attacco precedente, e si inserisce in una serie di tensioni tra le due parti nella regione. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni.

L'esercito statunitense ha abbattuto quattro droni lanciati dall'Iran e ha colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas, secondo quanto riportato mercoledì sera dai media statunitensi, che citano fonti anonime. L'attacco a Bandar Abbas ha impedito il lancio di un quinto drone, secondo quanto riportato dalla CNN e dal New York Times, e fa seguito a quelli che l'esercito statunitense ha definito attacchi di "autodifesa" sferrati nella notte tra lunedì e martedì contro siti missilistici iraniani e navi posamine. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato giovedì mattina l'evacuazione di diversi edifici a Tiro e dintorni, nel Libano meridionale, in vista delle operazioni pianificate contro Hezbollah, gruppo filo-iraniano, nonostante il cessate il fuoco in corso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attacco Usa a Bandar Abbas, rappresaglia dei Pasdaran: “Colpita base Usa”

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Nuovo attacco Usa in Iran, colpita Bandar Abbas

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