Iran Usa colpiscono il sito militare di Bandar Abbas I Pasdaran attaccano una base aerea americana – La diretta

Gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare a Bandar Abbas in Iran, abbattendo quattro droni. I Pasdaran hanno risposto colpendo una base aerea americana. La Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni sui negoziati di accordo trapelate ieri. La situazione rimane tesa, senza segnali di una svolta nel conflitto.

La guerra in Iran sembra di nuovo lontana da una svolta. Dopo la smentita della Casa Bianca, che ha negato i contenuti della bozza di accordo trapelati ieri dai media orientali, l ‘esercito Usa ha colpito il sito militare di Bandar Abbas, abbattendo quattro droni di Teheran. Per tutta risposta, i Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato una base aerea americana nella stessa zona. Solo ieri Donald Trump aveva detto che l’Iran “sta trattando allo stremo” e che non si potrà non arrivare a un accordo, vista anche l’economia a pezzi di Teheran. Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 280526 07:00 Fine diretta: 280526 23:59 07:23 280526 Kallas: "Stretto di Hormuz tra guerra e pace, tutti pagano caro prezzo" “Ci aspettavamo una firma dell’accordo ma finora non è successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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