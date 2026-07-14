Gli attacchi hacker attribuiti ai servizi segreti russi sono stati denunciati come parte di una strategia di guerra ibrida. Le operazioni sono state condotte in modo silenzioso e continuano da anni, targeting le infrastrutture e i sistemi informatici delle democrazie occidentali. La risposta europea si sta intensificando, in un momento di crescente tensione diplomatica tra Bruxelles e Mosca.

Siamo all'escalation diplomatica tra Bruxelles e Mosca, con l'Europa che reagisce a quella campagna ostile, ibrida e silenziosa che il Cremlino porta avanti da anni contro le democrazie occidentali. Il cuore della questione ha un nome: «Turla». Attivo dal 2010, questo collettivo di hacker è considerato responsabile di una lunga scia di intrusioni ai danni di governi e infrastrutture critiche in tutta Europa. Ma secondo il Consiglio europeo, Turla non è un gruppo di indipendenti: dietro le tastiere ci sarebbero direttamente gli uomini dell'FSB, i servizi segreti interni russi, e più precisamente gli operatori del Sedicesimo Centro, l'unità dedicata a spionaggio e sabotaggio informatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra ibrida, dietro gli attacchi hacker c'è la mano dei servizi segreti russi

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Attacco hacker russo svela la vulnerabilità militare in Europa: chi protegge davvero

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