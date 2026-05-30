guerra ucraina la strategia ibrida dei russi per influenzare gli alleati

Un drone russo ha colpito un palazzo nella città di Galati, vicino al confine ucraino. La Romania riferisce che si trattava di uno tra 43 droni in uno sciame diretto contro vari obiettivi. Il velivolo ha causato danni all’edificio, senza segnalare vittime. La presenza di numerosi droni suggerisce una strategia di influenzamento attraverso un attacco coordinato.

Secondo la Romania, il drone russo che ha colpito un palazzo nella città di Galati (al confine con l’Ucraina) faceva parte di uno sciame di 43 unità dirette contro obiettivi nella regione di Odessa. È possibile che le ragioni della “deviazione” siano dovute a contromisure elettroniche ucraine, ad errori del sistema di guida autonoma del drone nell’individuazione del bersaglio o a una deliberata scelta della Russia. Non è certo il primo caso di violazione dello spazio aereo dei paesi della Nato. Sono anni che droni danneggiati o frammenti di droni e missili cadono qua e là, fortunatamente senza causare gravi danni. In alcuni caso però hanno... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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