Raid dell'Ucraina colpisce sito dei servizi segreti russi Zelensky | Devono sentire il bisogno di finire la guerra
Un attacco con droni ha colpito un edificio dei servizi segreti russi nella regione di Kherson. Il presidente ucraino ha condiviso un video che mostra il momento dell’attacco al quartier generale dell'Fsb, senza fornire dettagli sulle vittime o sulle conseguenze immediate. Zelensky ha commentato l’episodio sottolineando che i militari ucraini vogliono far sentire ai russi la necessità di mettere fine alla guerra. La notizia si inserisce in un contesto di tensione crescente tra i due Paesi.
L'annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo dei droni sul quartier generale dell'Fsb russo a Kherson. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ukraine Strikes Russias Black Sea Ship & Oil Terminal in Massive Drone Attack - Novorossiysk
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