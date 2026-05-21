Raid dell'Ucraina colpisce sito dei servizi segreti russi Zelensky | Devono sentire il bisogno di finire la guerra

Un attacco con droni ha colpito un edificio dei servizi segreti russi nella regione di Kherson. Il presidente ucraino ha condiviso un video che mostra il momento dell’attacco al quartier generale dell'Fsb, senza fornire dettagli sulle vittime o sulle conseguenze immediate. Zelensky ha commentato l’episodio sottolineando che i militari ucraini vogliono far sentire ai russi la necessità di mettere fine alla guerra. La notizia si inserisce in un contesto di tensione crescente tra i due Paesi.

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