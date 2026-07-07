L'iniziativa presso i Giardini di Castel Gandolfo si intitola "A pranzo con il Papa" e si propone di replicare un'esperienza di vicinanza e prossimità dell'agosto del 2025, quando il Pontefice ha pranzato con persone in condizione di fragilità di Albano. L'11 luglio in programma anche la celebrazione eucaristica ed una visita guidata del parco delle Ville Pontificie. Il cardinale Baggio: "La Chiesa è chiamata ad abitare i luoghi dove la dignità umana chiede ascolto e speranza" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Borgo Laudato si', il Papa l'11 luglio a pranzo con 200 poveri della Diocesi di Roma

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