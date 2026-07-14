I Marines statunitensi presso la base di Guam hanno testato con successo un nuovo sistema antimissile a medio raggio, denominato Mric. Il test ha coinvolto il lancio di un missile simulato, che è stato intercettato con precisione dal sistema. Questo nuovo dispositivo sostituirà il precedente sistema Hawk, in servizio dagli anni Novanta. La prova è avvenuta in un contesto di esercitazioni militari nella regione del Pacifico.

I Marines statunitensi schierati presso la base di Guam, nel Pacifico, stanno collaudando un nuovo sistema missilistico difensivo a medio raggio (in sigla, Mric), che sarà impiegato dal Corpo dei Marines al posto del vecchio sistema Hawk, ormai risalente agli anni Novanta. L’esercitazione ha preso il nome di Valiant Shield, ed è diventata il banco di prova per il personale della III Forza di Spedizione schierata a Camp Blaz. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del Pentagono, l’Mric avrebbe intercettato con successo un bersaglio aereo il 30 giugno scorso, nel corso di un attacco simulato. Nel comunicato, si legge che il nuovo... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra del futuro, la nuova difesa antimissile collaudata dai Marines

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Russia Unveils Satan II Nuclear Missile as Putin Warns of Growing Global Tensions

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