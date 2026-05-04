Recentemente si è parlato di un nuovo tipo di arma che potrebbe rivoluzionare i conflitti futuri: droni prodotti con stampa 3D. Questi dispositivi, più economici e facilmente replicabili, sono al centro di discussioni sulla loro possibile applicazione in contesti di guerra. Nel frattempo, le tensioni tra alcune nazioni del Pacifico continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale, con segnali di un possibile aumento delle tensioni nella regione.

C’è un fronte caldo che torna alla cronaca di tanto in tanto a ricordarci che la Cina è sempre decisa a invadere Taiwan, e che ci sono diverse nazioni che appoggiano gli Usa nel contrasto all’espansione cinese nel Pacifico. Uno di questi Paesi sono le Filippine, che nelle due settimane appena trascorse hanno ospitato l’ esercitazione Balikatan 2026, un fitto programma di simulazioni d’attacco e difesa che si è svolta nella fitta giungla che circonda Fort Magsaysay, a 120 km a nord di Manila. Qui, dal 20 aprile all’8 maggio, 17.000 soldati provenienti da sette Paesi hanno anche sperimentato varie tecnologie, tra le quali nuovi droni realizzati a tempo di record con stampanti in 3D.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra del futuro passa da droni stampati in 3D: la nuova arma e come funziona

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