Collaudata la nuova chiavica Proteggerà i residenti di Selvagreca

È stata completata e collaudata ieri a Lodi una nuova chiavica sulla Roggia Molina, parte di un intervento più ampio per la protezione della città dalle piene dell’Adda. L’opera, considerata un elemento chiave nel sistema di sicurezza idraulica, mira a tutelare i residenti di Selvagreca e delle zone limitrofe. La verifica ha confermato il corretto funzionamento della struttura, ora pronta a svolgere il suo ruolo di barriera contro le inondazioni.

Un tassello in più nella difesa della città dalle piene dell’Adda. È stata collaudata ieri a Lodi la chiavica sulla Roggia Molina, opera strategica inserita nel più ampio sistema di messa in sicurezza idraulica del capoluogo. L’intervento affonda le sue radici negli studi avviati dopo le grandi esondazioni dei primi anni Duemila, in particolare quella del novembre 2002, che evidenziarono la necessità di rafforzare l’intero sistema di protezione dell’abitato. Da allora, un piano organico di opere, di cui la chiavica sulla Molina rappresenta uno degli ultimi tasselli ancora da completare. Il manufatto, realizzato in corrispondenza...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Collaudata la nuova chiavica. Proteggerà i residenti di Selvagreca Notizie correlate Rock immortale con la collaudata band BCubePossono contare su oltre 150 esibizioni, la più che collaudata band BCube, sul palco di Un Tubo (via del Luparello 2) venerdì 6 febbraio in una... Stefano De Martino e la famosa: “Ormai sono una coppia collaudata”Stefano De Martino è davvero single? La domanda continua a rimbalzare nel mondo del gossip, anche perché, dopo la fine della relazione con Caroline...