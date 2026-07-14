A Gubbio, l’assessore ha annunciato l’intenzione di rafforzare la collaborazione tra amministrazione e cittadini per migliorare la cura della città. Sono stati proposti più patti di collaborazione per coinvolgere la comunità nelle attività di manutenzione e tutela del patrimonio urbano. L’obiettivo è promuovere un maggiore impegno condiviso per la gestione del territorio. La proposta mira a creare un rapporto più diretto tra cittadini e istituzioni, con un focus sulla partecipazione attiva.

Una città più curata passa anche dalla collaborazione tra amministrazione e cittadini. È questo il messaggio arrivato dall’assessore alle Manutenzioni Enrico Ceccarelli, che punta a rafforzare i Patti di collaborazione, lo strumento previsto dal regolamento comunale per coinvolgere direttamente singoli cittadini, gruppi informali, associazioni e realtà del territorio nella cura dei beni comuni urbani. Si tratta di un modello già sperimentato con risultati concreti in alcune zone della città. Tra gli esempi citati ci sono gli interventi lungo la strada di Ponte d’Assi e nelle aree delle palazzine di Piazzale Caduti dei Lager. I progetti possono essere presentati sia da singoli cittadini sia da soggetti associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, come accudire la città. Ceccarelli gioca al rilancio: "Più patti di collaborazione"

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